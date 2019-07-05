خبر ترك: منظومة الدفاع الروسية إس-400 تصل تركيا الأسبوع المقبل

ذكرت محطة خبر ترك التليفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة منظومة الدفاع الروسية إس-400 التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن يوم الأحد وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع المقبل.

وقالت المحطة دون أن تذكر المصدر إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم الإثنين.

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأمريكية إف-35 للخطر، وهي المقاتلات التى تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها. وبدأت واشنطن رسميا عملية استبعاد تركيا من برنامج إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

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