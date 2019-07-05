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تُهم جديدة لبلحاج

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد تحذيرات روسية صريحة ومُباشرة من انتقال إرهابيين إلى ليبيا قادمين من مدينة إدلب السورية، تُشير أصابع الاتهام إلى تورّط أمير الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج في هذه الجريمة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن مصادر مطلعة لم تُفصح عنها، أن رحلة نقل هؤلاء الإرهابيين تتم عبر محطة تركيا، بمُساعدة شركة الأجنحة الليبية التي أسسها بلحاج المُقيم في تركيا، عام 2015 وسط استفهامات كبيرة واتهامات لاحقت مصدر تأسيس وتمويل الشركة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبّر عن قلقه من تسلل مسلحين من إدلب إلى ليبيا التي قال إن أوضاعها تتدهور ويتصاعد النشاط الإرهابي داخلها.

وكان النائب العام قد أصدر في الثالث من يناير الماضي أمرا بالقبض على بلحاج  بناء على تهم تتعلق بأمن الدولة ودفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • كلما كثر ارهارب ودمار الاخونجية الماسونية كان ذلك افضل حتى يتيقن الانسان البسيط الذى لا يعمل خبايا الامور فيما يتعلق بهذه المنظمة الملعونة التى اسسها دواهى الانجليز السياسيين مع اكبر المنافقين فى تاريخ العرب والاسلام. هل عرفتم اليوم الزعيم جمال عبد الناصر الذى قال ان الهدف الاول لهذه المنظمة الملعونة هو تمزيق امة العرب اكثر مما هى ممزقة حتى تبقى متخلفة وتحت رحمة الدول الاستعمارية

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