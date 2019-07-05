دي يونج: أريد أن أكون أعظم هولندي ارتدى قميص برشلونة

دي يونج انضم لصفوف برشلونة مقابل 75 مليون يورو قادما من صفوف أياكس الهولندي عقب توقيعه في يناير الماضي ليصبح لاعبا لبرشلونة منذ الأول من يوليو الجاري.

دي يونج أبدى سعادته قائلا: “أنا سعيد كوني هنا أخيرا، منذ كنت طفلا كان حلمي اللعب برشلونة والآن أنا هنا هذا رائع وانتظر وضع أقدامي على ملعب كامب نو للمرة الأولى”.

وتابع “أنا أفضل فلسفة لعب برشلونة، والتي تتشابه مع أياكس واعتقد أنني ساستمتع بها”.

وأكمل ابن الـ22 عاما “سعيد لإمكانية اللعب بجوار ميسي الذي طالما تابعته، الآن قدوتي سيصبح زمليا لي”.

واختتم في تصريحاته لموقع النادي الكتالوني الرسمي “برشلونة وهولندا دائما رائعين، هناك دائما رابط خاص وآمل أن أواصل على نفس النهج، أريد أن أكون أعظم هولندي ارتدى قميص برشلونة”.

دي يونج الذي ساهم في إقصاء أياكس لريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سيرتدي قميص برشلونة لمدة خمس مواسم.

وأصبح الهولندي ثالث صفقات برشلونة للموسم الجديد بعد ضم إيمرسون الظهير البرازيلي في يناير الماضي ومواطنه نيتو حارس فالنسيا السابق.

كما يعد الهولندي رقم 20 في صفوف البلاوجرانا ليكمل مسيرة فيليب كوكو ومارك فان بوميل وباتريك كلويفرت وإدجار ديفيدز ومارك أوفرمارس وبودين زيندين رونالد كومان ويوهان كرويف.

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا