رسميا – فيليب كوكو أول مدير فني أجنبي في تاريخ دربي كاونتي

ووقع الهولندي على عقد يمتد إلى 4 مواسم ليتولى مهمة تدريب الفريق الذي فشل في التأهل للدوري الإنجليزي بخسارة الملحق.

فيليب كوكو سبق له اللعب لصفوف برشلونة الإسباني وأندية ألكمار وإيندهوفن الهولندي والجزيرة الإماراتي.

وعلى المستوى التدريبي قاد إيندهوفن للفوز بلقب الدوري 3 مرات خلال 5 مواسم في الفترة بين 2013 و2018.

ولم ينجح كوكو في تجربته مع فينيربهاتشه التركي إذ عانى وكان يصارع للبقاء في جدول الدوري ورحل قبل انتصاف الموسم.

كوكو أبدى سعادته لتدريب دربي عبر الموقع الرسمي قائلا: “أنا ممتن وشرف لي أن أصبح مدربا لدربي كاونتي ولا أطيق الانتظار للقاء الفريق والجماهير لبدء المغامرة سويا”.

كوكو أصبح أول مدير فني من خارج إنجلترا وأسكتلندا يقود دربي كاونتي في تاريخه، ويبدأ مهمته بلقاء هيدرسفيلد في الخامس من أغسطس المقبل بالدرجة الأولى الإنجليزية.

فرانك لامبارد ترك تدريب دربي كاونتي ليصبح مديرا فنيا لنادي تشيلسي الإنجليزي.

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