السبسي يوجه رسالة إلى التونسيين بعد خروجه من المستشفى

في أول نشاط رسمي بعد مغادرته المستشفى، ظهر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، في شريط فيديو، وهو يوقع على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وبعد التوقيع على دعوة الناخبين، تحدث السبسي عن الفترة التي أمضاها في المستشفى العسكري في تونس العاصمة، معربا عن شكره لفريق الأطباء الذي عالجه.

كما أكد الرئيس السبسي، الذي ظهر في صحة جيدة، على مواصلة العمل لإتمام عهدته في أواخر ديسمبر المقبل، كما وجه الشكر للشعب التونسي والزعماء والأصدقاء الذين اتصلوا به للاطمئنان على صحته.

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