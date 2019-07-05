الرئيس التونسي يوقع أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية

أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ، أنيس الجربوعي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، قد وقع على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وذلك بحسب وكالة الأنباء التونسية.

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