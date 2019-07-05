الرئيس التونسي يوقع أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية

أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ، أنيس الجربوعي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، قد وقع على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وذلك بحسب وكالة الأنباء التونسية.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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