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الرئيس التونسي يوقع أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ، أنيس الجربوعي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، قد وقع على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وذلك بحسب وكالة الأنباء التونسية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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