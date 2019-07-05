رئيس برشلونة: ميسي لا يملي علينا قائمة التعاقدات.. ولا فرصة للتوقيع مع نيمار

وقال بارتوميو على هامش تقديم فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الجديد: “ميسي لا يقول أن أتعاقد مع هذا أو ذاك”.

وعن احتمالية رجوع نيمار إلى برشلونة مجددا “نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان لكننا نعلم أيضا أن النادي لن يتركه يرحل”.

وأوضح “لذلك لا فرصة للتعاقد مع نيمار”.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي إلى باريس سان جيرمان ليكون أغلى لاعب في العالم، لكن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أشارت إلى رغبته في العودة لبرشلونة من جديد.

وفتح بارتوميو باب التكهنات بشأن مستقبل ماتياس دي ليخت مدافع أياكس “لقد قلت منذ فترة بأنني أعلم أين سينتهي به المطاف، وما زالت أعرف أين سيلعب في الموسم المقبل”.

ويعد دي ليخت هدفا للعديد من الأندية، إذ يرغب يوفنتوس في التوقيع معه لتدعيم دفاعه بالإضافة إلى برشلونة ومانشستر يونايتد.

وعن مستقبل إرنيستو فالفيردي مدرب الفريق، قال: “لم نتناقش على الإطلاق حول هذه المسألة في الصيف الحالي”.

وأكد على أهمية الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو للفريق “هما عناصر أساسية لمدرب الفريق”.

واختتم بارتوميو تصريحاته بالتأكيد على أن فيكتور فالديز حارس مرمى الفريق السابق سيعود للحصول على منصب تدريبي في فرق الناشئين “لقد تحدث معي منذ أيام وسألني عن هل الوقت مناسب للعودة أم لا، وأجابته بالموافقة وسنقدم له العرض المناسب”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا