الإعلان الأول.. رئيس برشلونة: نتفاوض مع أتليتكو مدريد لضم جريزمان

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أعلن عن تفاوض ناديه مع أتلتيكو مدريد لضم جريزمان.

وقال بارتوميو اليوم في مؤتمر صحفي: “يوم أمس كان أول اتصال مع أتليتكو مدريد للتفاوض على ضم جريزمان”.

وأوضح “المدير العام للفريق أوسكار جراو عقد اجتماعا أمس مع خيل مارين المدير التنفيذي أتلتيكو مدريد بشأن الصفقة”.

وعن رفض جريزمان للانتقال لبرشلونة في الموسم الماضي “ليست أول مرة يرفض لاعب أن ينضم لنا ثم يأتي في الموسم التالي، هناك حالات عديدة مثل: تييري هنري ودافيد فيا”.

وكان جريزمان قد تراجع عن الانضمام لبرشلونة رغم وصول كل الأطراف إلى اتفاق في الصيف الماضي.

جريزمان أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد بنهاية الموسم لكن لم يحدد وجهته المقبلة بعد.

وتم تخفيض الشرط الجزائي في عقد جريزمان بحلول 1 يوليو إلى 120 مليون يورو بعدما كان 200 مليون يورو وفقا لعقده مع أتليتكو مدريد.

تصريحات بارتوميو تأتي بعد نفيه للمفاوضات منذ أسابيع.

وكانت صحيفة “ميرور” الإنجليزية قد أشارت إلى أن ليونيل ميسي لعب دورا هاما في إقناع جريزمان في الانتقال لبرشلونة بعدما هاتفه ليقنعه باللعب للفريق الكتالوني.

جريزمان البالغ 28 عاما سجل الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

مهاجم الروخيبلانكوس سجل 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

وتوج جريزمان مع فرنسا بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا في الصيف الماضي.

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