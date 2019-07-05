السبسي في أول ظهور رسمي له بعد “وعكته” الصحية

تونس 05 يوليو 2019 (وال)- أظهر مقطع مصور نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية في موقع فيسبوك الجمعة، الرئيس الباجي قايد السبسي وهو يُوقع مرسومًا يصرح بإجراء الانتخابات.

في أول ظهور رسمي للرئيس التونسي بعد خروجه من المستشفى.

وأنهى الرئيس السبسي بهذا التوقيع، المخاوف بشأن احتمال تأجيل الانتخابات، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في شهر يونيو، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، ما أثار شكوكًا بشأن إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها. (وال- تونس) ر ت

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