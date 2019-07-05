حسن راضي: عقوبات جديدة مرتقبة على إيران حال ثبوت انتهاكها للعقوبات المفروضة |فيديو

قال المُختص في الشأن الإيراني، حسن راضي، إن إفراج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية مرهونا بالتحقيق الذي تجريه حكومة جبل طارق، وكذلك من ورائها بريطانيا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا يخضعون للاستفزازات والتهديدات الإيرانية.

وأضاف راضي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنَّ دولة إيران انتهكت بشكل مزودج العقوبات المفروضة على طهران.

وكانت حكومة جبل طارق، قد أفادت بأنه يتم استجواب طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة قبالة الجزيرة باعتبارهم شهودا وليسوا كمجرمين لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

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