اخبار

حسن راضي: عقوبات جديدة مرتقبة على إيران حال ثبوت انتهاكها للعقوبات المفروضة |فيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال المُختص في الشأن الإيراني، حسن راضي، إن إفراج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية مرهونا بالتحقيق الذي تجريه حكومة جبل طارق، وكذلك من ورائها بريطانيا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا يخضعون للاستفزازات والتهديدات الإيرانية.

وأضاف راضي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنَّ دولة إيران انتهكت بشكل مزودج العقوبات المفروضة على طهران.

وكانت حكومة جبل طارق، قد أفادت بأنه يتم استجواب طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة قبالة الجزيرة باعتبارهم شهودا وليسوا كمجرمين لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك