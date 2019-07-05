رئيس ليل: ليفربول يريد ضم نيكولاس بيبي

وقال لوبيز لموقع “أر إم سي سبورت” الفرنسي اليوم الجمعة: “أعرف أن هناك مناقشات حاليا مع بيبي ووكلاء أعماله ليس معنا كنادي ليل”.

وأضاف “أقرأ أن ليفربول قد يبيع بعض من لاعبيه ولكنني لست مهتما ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مع ليفربول معنا”.

وتابع “بايرن ميونيخ سألنا عن موقف بيبي في الشتاء الماضي ولكن لم يتطور الأمر بعد ذلك”.

وأضاف رئيس ليل “قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا ومشاركة بيبي مع كوت ديفوار في البطولة تلقيت عرضين من ناديين لضم اللاعب لكننا لم نقرر أي شيء وتركنا الأمر لما بعد نهاية البطولة الإفريقية”.

وأتم “ليس صحيحا أيضا ما يقال إنني طلبت الحصول على 80 مليون يورو ولم أتحدث في أي شيء وعقب أمم إفريقيا ساجتمع مع اللاعب أيضا لمعرفة رغبته”.

بيبي صاحب الـ 24 عاما شارك في 41 مباراة الموسم الماضي مع ليل ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 12.

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