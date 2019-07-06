رئيس فنزويلا لأنصاره في يوم الاستقلال: استعدوا للمعارك المقبلة

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لأنصاره: "إنكم على الجانب الصحيح للتاريخ" ودعاهم إلى إعداد أنفسهم "للمعارك المقبلة التي سنشنها".

وجاءت تصريحات مادورو خلال الاحتفال بالذكرى الـ 208 لاستقلال فنزويلا الذي أقيم في أكاديمية كاراكاس العسكرية.

في الوقت ذاته، تظاهر الفنزويليون في جميع أنحاء البلاد الجمعة، لإنهاء القمع السياسي والتعذيب ، حيث سار المتظاهرون في كاراكاس من مقر الأمم المتحدة إلى مقر وكالة الاستخبارات العسكرية.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو أمام حشد كبير بالقرب من المقر الرئيسي للاستخبارات: "على بعد أمتار قليلة من هنا يعذبون ويغتالون الفنزويليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة". ومنع وجود كثيف للشرطة الحشود من الوصول إلى المبنى ، حسبما ذكرت محطة الإذاعة الكولومبية كاراكول. وأغلق الجنود الأبواب المؤدية إلى جزء من المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، ومنعوا الشخصيات العامة والجمهور من المشاركة في احتفالات يوم الاستقلال التي كانت تقام هناك، حسبما قالت الجمعية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

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