قريبا توقيع اتفاق لتطوير ميناء سوسة مع شركة أمريكية

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت الحكومة الليبية المؤقتة وشركة جويدري جروب الأمريكية للأمن إنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق البلد المنتج للنفط.

والمحادثات مستمرة منذ نحو عام لإنشاء ميناء في سوسة، فيما سيكون استثمارا نادرا في ليبيا.

وقالت مجموعة جويدري في بيان أرسل إلى رويترز “وقعت مجموعة جويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسميا في 13 من مايو لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا”.

وأضافت الشركة “سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية”.

وقال صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانئ في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعة ميناء سوسة البحري إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي لكن تم إنجاز 90 بالمائة من العمل.

وقال “نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع العقد.. تمت الموافقة واعتماد الخطوط العريضة والآن نراجع البنود في العقد، لكن يعني وصلنا إلى ٩٠ بالمائة من الانتهاء”.

كان الجانبان قد قدرا في فبراير حجم الاستثمار في المشروع بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وتوقيع العقد بشكل نهائي سيشكل إنجازا كبيرا للحكومة المؤقتة.

ومن المفترض أن يصبح ميناء سوسة الميناء الرئيسي لدخول السلع إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا