إنتلجنس : السراج طلب من أردوغان إرسال قوة عسكرية تركية

ايوان ليبيا – وكالات :

تحت عنوان ” السراج يزور تركيا لطلب المساعدة من أردوغان ” أكد موقع ” المغرب كونفيدينتيال – أفريكا إنتلجنس ” المخابراتي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وأفريقية وصول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى اسطنبول الجمعة حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وفقاً لتقرير من الموقع فقد تم ترتيب الزيارة غير المخطط لها للحصول على مساعدة عسكرية ومالية من حكومة رجب طيب أردوغان ، الحليف الرئيسي للسراج ، للدفاع عن قواته ضد قوات الجيش الليبي .

وأشار التقرير إلى أن الجيش فقد قاعدته المهمة في غريان لكن سلاحه الجوي قام بتحييد ثلاث طائرات بدون طيار تركية من طراز بيرقدار دمرها في أرض مطار معيتيقة وفي 3 يوليو دمرمركز قيادة هذه الطائرات .

وأضاف : ” الأهم من ذلك ، أن السراج تحصل على دفعة من تحركات قوات الجيش الوطني الليبي ومركباته المدرعة المتجهة في اتجاه طرابلس ، وهو مؤشر على أن الجيش قد يشن هجوم قريبًا “.

ولكن المفاجئة التي فجرها التقرير هي قوله : ” بالإضافة إلى طلب السراج طائرات بدون طيار تركية جديدة ، والتي تعهدت تركيا بتقديمها بالفعل ، يبحث السراج عن الدعم بالأسلحة الأرضية وعن وحدة تركية عسكرية على الأرض الليبية لحماية العاصمة ” .

ويرى الموقع أن أردوغان قد لا يرغب في الالتزام بهذه النقطة الأخيرة رغم انه يدعم السراج بشكل علني واعترف بتزويد قواته بالأسلحة رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

ويضيف بأنه وومع ذلك وإذا تم نشر جنود أتراك في طرابلس ، فسيكونون تحت تهديد مباشر من القوات الجوية وربما يساعد سلاح الجو المصري الجيش الوطني الليبي لإخراج الأتراك .

وفي تقرير آخر نشره اليوم الجمعة أيضاً قال ذات الموقع أن السراج طلب من تركيا إرسال ثمان طائرات بدون طيار إلى طرابلس وقد وافقت تركيا بالفعل وسيتم إرسال الدفعة الأولى المكونة من أربعة طائرات .

المصدر : أفريكا إنتلجنس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا