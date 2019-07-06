زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا

كاليفورنيا-العنوان

ضرب زلزال قوته 7,1 درجات جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء الجمعة بعد يومين على هزة أرضية قوية في المنطقة نفسها، حسبما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ويمكن أن تتسم هذه الهزة الجديدة بقوة تدميرية أكبر بإحدى عشرة مرة عن تلك التي ضربت صباح الخميس منطقة ريدجكريست على بعد نحو 240 كلم شمال شرق لوس انجليس. وقد بلغت شدتها 6,4 درجات على مقياس الشدة الآني.

ولم تتوفر بعد معلومات عن الخسائر في هذه المرحلة، لكن أجهزة الإنقاذ لم تتحدث عن قتلى أو أضرار جسيمة حتى مساء الجمعة.

وكتبت إدارة الإطفاء في منطقة سان برناردينو القريبة من مركز الهزة الأرضية، في تغريدة على تويتر إن “بيوتا تحركت وأساسات تشققت وجدران حاملة انهارت”. وتحدثت عن “جريح (إصابته طفيفة) يقوم رجال الإطفاء بمعالجته”.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن “التقارير الأولية تتحدث عن أضرار أكبر” من تلك التي نجمت عن زلزال الخميس.

شعر بزلزال الجمعة سكان المنطقة حتى لوس أنجليس حيث لم تسجل اضرار، حسب السلطات المحلية.

والزلزالان المتتاليان اللذان شعرا بهما سكان لاس فيغاس في ولاية نيفادا المجاورة أثارا مخاوف من شبح “الزلزال الأكبر” المدمر الذي يُخشى وقوعه في الغرب الأمريكي.

لكن خبيرة الزلازل لوسي جونز من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا أوضحت أن الزلزالين وقع “على الشق نفسه” لكن ليس على صدع سانت اندرياس الذي يمكن أن يسبب “الزلزال الأكبر”.

وأوضحت أن “هناك احتمالا كبيرا” أن تحدث هزا ارتدادية كبيرة في الأيام المقبلة. وقالت إن فرص حصول زلزال تبلغ شدته ست درجات أو أكثر تبلغ 50 بالمئة وزلزال شدته سبع درجات أو أكثر 10 بالمئة خلال الأسبوع.

وفي ريدجكريست التي يبلغ عدد سكانها نحو مئتي ألف نسمة، قالت جيسيكا كورملينك التي تقيم في المدينة، لشبكة التلفزيون الأمريكية “سي أن أن” إنها “شعرت بزلزال خطير”. وأضاف أنه “بدا لي أن بيتي يترنح”.

أما جيسيكا ويستون التي تعمل في صحيفة “ريدجكريست” المحلية فقد تحدثت عن حريق اندلع في منطقة مخصصة للبيوت المتنقلة على أثر انفجار. لكنها لم تتمكن من ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر-وكالات

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