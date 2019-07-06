وزير الخارجية التركي يهدد باستهداف القوات المسلحة

ايوان ليبيا – وكالات :

إتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنه لا يمتلك حساً إنسانياً ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة على حد زعمه ، محذرًا من مغبة اختطاف المواطنين الأتراك مرة أخرى.

أوغلو أكد في مقابلة مع القناة الإخبارية في التلفزيون الحكومي “تي آر تي” الخميس أن رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج يبذل جهودًا من أجل توحيد بلاده حسب زعمه ، مدعياً أن السراج مستعد أيضًا لتقاسم السلطة أمّا “حفتر” لا يريد الاعتراف بحكومة الوفاق وبدأ الهجوم على العاصمة طرابلس بسبب رفضه تقاسم السلطة حسب قوله.

وزعم بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر فتح جبهة ضد تركيا لأنها تدافع عن الطرف المحق وعن حقوقها وأن ما ادعى بأنها خطوات اتخذها ضد مواطنيهم هي من أعمال قطاع الطرق والقراصنة حسب تعبيره.

وقال بأن وزارته أكّدت أن القوات المسلحة الليبية ستكون هدفًا مشروعا لتركيا إذا لم تفرج عن مواطنيها بشكل فوري ، مضيفاً : “لقد أطلقوا سراح مواطنينا.. وتصريحنا هذا مازال ساريًا إذا قاموا بمثل هذه الخطوة تجاه مواطنينا مرة أخرى بعد اليوم”.

وإتهم الوزير التركي القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر بقصف مركز لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة طرابلس ، قائلاً :”حفتر لا يمتلك حساً إنسانياً إننا نرى ذلك. ويستهدف شعبه بلا رحمة ويهاجم المهاجرين هناك كذلك”.

واستمر الوزير التركي في ادعاءاته قائلاً : “إنه يلقي البراميل على شعب، ويهاجم بوحشية. الشعب الليبي عاش مآس كثيرة للأسف، ونأمل أن تنتهي هذه الآلام وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم للشعب الليبي في هذه المرحلة العصيبة” في اشارة منه لمواصلتهم لدعم حكومة السراج .

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