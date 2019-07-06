وزير الخارجية اللبناني: نرفض تقسيم الوطن أو تحويله إلى كنتونات

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، اليوم السبت، عن رفضه انقسام لبنان وتحوله إلى "كنتونات".

وقال باسيل، خلال زيارة إلى مدينة طرابلس اليوم:" إننا لا نقبل أن يقسم لبنان أو أن يصبح كنتونات، واللبنانييون يجولون بالمكان الذي يريدونه، واللبناني لا ينزوي في منطقة أو قضاء ومساحته في كل العالم".

وأضاف:" نحن لا نعتدي على أحد، في طرابلس لم نصعد إلى الجبل من أجل المعارك، ولم نشارك في أي حرب".

وشدد على أن " التيار الوطني لم يكن يوماً من أمراء الحرب في لبنان، بل من أمراء السلم، ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى إذن من أحد لزيارة أحد، ولن يعيدوننا إلى منطق الحرب، ولا رجعة إلى منطق الحرب وحرية التعبير المقدسة دون تخطي الحقيقة، ومع كل ما يحصل سنعود قريبا إلى طرابلس ببرنامج عادي بعد أن يهدأ البحر".

وأعلن، أن الإرهاب لا دين أو طائفة له، ولا يسمى على أي دين أو منطقة لبنانية، وطرابلس ظهرت على أنها نابذة ورافضة للإرهاب، لأن هذا تاريخها وحاضرها ومستقبلها، ونحن لا نقبل بفرض أمر واقع مناطقي علينا تحت مسمى الخصوصية.

وقال: "نحن بكل فخر نقول إننا موجودون في كل لبنان وسنتواصل مع الجميع في كل لبنان، وسنواجه التشويش بالتلاقي والعمل"، مضيفاً لسنا نحن من اغتال رئيس حكومة لبنان في طرابلس، ونحن لم نشارك بالحرب الأهلية كما إننا لسنا طائفيين، والشيء الطبيعي أن أكون هنا في طرابلس والشيء غير الطبيعي، أن أمنع من المجيء إلى طرابلس.

وأكد، أننا لا نقبل إلا بمنطقة اقتصادية في طرابلس ولها أولوية، لأننا من قال إننا نريد المدينة منصة لإعادة أعمار سورية.

وكانت زيارة الوزير باسيل مقررة غدا الأحد، ولكن تم إقرارها مبكرا، إلى اليوم، نتيجة الدعوات التي طالبت باسيل بعدم القيام بالزيارة بعد حادثة الجبل الأحد الماضي.

وترافقت زيارة باسيل إلى طرابلس مع إجراءات أمنية مشددة، وتنفيذ عدد من الأشخاص اعتصاما على بعد أمتار من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الموقع الذي جمع الوزير باسيل بمناصري التيار الوطني الحر، حيث أعرب المعتصمون عن رفضهم لهذه الزيارة.

يذكر أن قياديين في الحزب الديمقراطي اللبناني، لقيا مصرعهما يوم الأحد الماضي، وهو الذي يتزعمه النائب طلال أرسلان كانا برفقة وزير الدولة لشئون النازحين صالح الغريب، وذلك خلال تصدي أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط لموكب الوزير، حيث جرى إطلاق للنار ومحاولة منع الموكب من المرور، بين بلدتي قبر شمون والبساتين ( في جبل لبنان) احتجاجاً على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حليف زعيم الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، لمنطقة عالية في جبل لبنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا