إنجاز طبي لمركز طبرق الطبي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز طبرق الطبي، اليوم السبت، إجراء الفريق الطّبي بغرفة عمليات القسطرة القلبية أكثر من 700 عملية قسطرة قلبية “تشخيصية وعلاجية”، العام الحالي.

وبحسب ما نشر المركز عبر صفحته في “فيسبوك”، فقد قال رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز الدكتور عادل سعيد إن العمليات أجريت بحضور استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي، الدكتور إدريس البشاري، الدكتور خالد اللافي.

وأشار الدكتور عادل إلى أن المرضى كانوا من مختلف مدن ومناطق ليبيا، وبعضهم من جنسيات عربية وأجنبية، موضحا أن العمليات كانت بمشاركة أطباء القسم الدكتور أحمد سحنون، وبمشاركة ممرضين وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وقال المركز إن إدارته تسعى إلى مواصلة استضافة الزّوار الاستشاريين في أمراض القلب؛ بهدف إجراء عمليات القسطرة التي تكلّف المواطن كثيرا في الخارج، مضيفا أن القسم سيشرع خلال الفترات القادمة في إجراء عمليات قلبية أخرى مثل “تركيب البطارية للقلب، وعمليات توسيع الصمامات للقلب”.

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