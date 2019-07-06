الجيش يستعد لمعركة الحسم

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر عسكري مطلع أن القيادة العامة للجيش الوطني تستعد لمعركة “الحسم” في العاصمة طرابلس، حيث بدأت في تحشيد ما يزيد عن 20 ألف عنصر للمُشاركة في المعركة، وأصدرت تعليماتها بإدخال طائرات حربية مُقاتلة حديثة للمرة الأولى.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة البيان أن خطة الحسم كاملة تتواجد على طاولة القيادة العامة، في انتظار تعليمات التنفيذ، مُبيّنناً أن الخطة تتضمن مرحلة أوليّة معنية بتفاصيل تحرير مدينة غريان التي خصص لها الجيش عدداً مُحدداً من العناصر.

وتأتي هذه التصريحات بعد مقاطع مصورة نشرتها شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، تُظهر تحرّك أعداد كبيرة من الآليات العسكرية في إطار الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية للجيش في طرابلس.

وبحسب المصدر، من المُتوقع أن تُساعد المُقاتلات الحديثة في التسريع من إنهاء المعركة بشكل ملحوظ.

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