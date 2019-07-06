روما تعاني مجددا من أزمة تراكم القمامة رغم صدور مرسوم بإزالتها خلال أسبوع

تتراكم القمامة مجددا في شوارع روما، لكن على الرغم من صدور مرسوم رسمي بقضي بالتخلص منها في غضون أسبوع ولا يوجد حل سريع يلوح في الأفق.

وتعاني العاصمة الإيطالية من نقص مستمر في مراكز معالجة النفايات، وازداد الوضع سوءًا في الأشهر الأخيرة بعد أن دمر حريق أحد هذه المراكز في ديسمبر الماضي.

وأصدر إقليم لاتسيو الذي يضم روما، أمس الجمعة، مرسوما يأمر هيئة النظافة "ايه إم ايه" بإزالة جميع النفايات في غضون سبعة أيام.

وذكر المرسوم، أنه يجب تنظيف الشوارع القريبة من المستشفيات وأسواق المواد الغذائية بشكل أسرع، خلال 48 ساعة، ودعا مصانع معالجة القمامة في لاتسيو خارج روما إلى المساعدة في رفع المزيد من النفايات من شوارع العاصمة. ورغم ذلك، لا ينص المرسوم على أي عقوبات على عدم الالتزام، وقال أحد مرافق جمع القمامة بالفعل إنه لن يحترمه.

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