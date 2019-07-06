إيقاف 11 إيرانيا في النمسا حاولوا التسلل إلى ألمانيا داخل قطار بضائع

أوقفت السلطات النمساوية 11 إيرانيا حاولوا التسلل إلى ألمانيا داخل قطار بضائع، وبحسب بيانات الشرطة النمساوية اليوم السبت، اختبأ الإيرانيون بين ثلاجات بضائع داخل عربة في القطار.

وجاء الإيرانيون من صربيا بغرض الدخول إلى ألمانيا، وأوقفتهم الشرطة النمساوية في باحة تنظيم عربات القطار بمحطة فورنيتس في ولاية كيرنتن جنوبي النمسا.

وعثرت السلطات داخل العربة على رجلين وثلاثة نساء تتراوح أعمارهم بين 32 و39 عاما، ومراهقا – 17 عاما، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين – 4 إلى 12 عاما.

وبحسب بيانات منظمة الصليب الأحمر، فإن المهاجرين كانوا في حالة صحية جيدة، وتم إيداعهم أحد مراكز استقبال اللاجئين.

ووفقا لبيانات الشرطة، ذكر الإيرانيون أن مهربين جلبوهم مساء أول أمس الخميس، من نزل للاجئين في منطقة سيد بصربيا إلى محطة القطار، ودفع الإيرانيون ألف يورو عن كل شخص منهم مقابل الوصول إلى ألمانيا.

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