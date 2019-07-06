وزير الداخلية الألماني يناشد نظيره الإيطالي لفتح المواني الإيطالية أمام سفن الإنقاذ

ناشد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، نظيره الإيطالي ماتيو سالفيني، إنهاء الأزمة المستمرة لسفن الإنقاذ في البحر المتوسط من خلال فتح المواني الإيطالية لها.

وقال زيهوفر، اليوم السبت، في خطاب إلى سالفيني: "لا يمكننا أن نتحمل مسئولية دفع السفن بما عليها من بشر تم إنقاذهم لأسابيع داخل مياه البحر المتوسط، لأنهم لا يجدون ميناء يرسون عنده".

وأضاف أنه لهذا السبب فإن من الضروري إيجاد حلول أوروبية عاجلة بمسئولية مشتركة لحالات الإنقاذ الآنية من مياه البحر، مؤكدا بالقول: "لهذا فإني أناشدكم بصورة ملحة أن تراجعوا موقفكم وتفتحوا المواني الإيطالية لهذه السفن".

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