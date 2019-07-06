تقرير – بوكيتينو أقنع سيبايوس بالانضمام إلى توتنام

وقال التقرير إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام قد أقنع فعليا لاعب الوسط الإسباني بالانضمام إلى الفريق اللندني.

وكان سيبايوس قد صرح في وقت سابق :”أرغب في أن ألعب 40 مباراة في الموسم، إنه أمر مهم بالنسبة لي”.

وكان صاحب الـ22 عاما قد توج بلقب كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما مع منتخب إسبانيا لعام 2019.

وانضم سيبايوس إلى ريال مدريد قادما من ريال بيتيس في صيف 2017 بمبلغ 16.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولم يشارك سيبايوس خلال الموسم الماضي في الدوري الإسباني سوى في 13 مباراة كأساسي و10 كبديل، سجل خلالها 3 أهداف.

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