رسميا – ثيو يغادر ريال مدريد وينتقل إلى ميلان

ولم يعلن النادي الإيطالي عن أي تفاصيل تخص الصفقة حتى اللحظة، مع بعض التقارير التي تقدّر قيمة الصفقة بـ20 مليون يورو، أو أنها تمت بنظام الإعارة مقابل 2 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 18 مليون يورو.

👊🏼 Aquí. Ahora. Towards the future: @TheoHernandez 👊🏼#ForzaMilan pic.twitter.com/CxumWst73c

ثيو (21 عاما) بدأ مسيرته في أتليتكو مدريد، قبل أن يلعب معارا لـ ديبورتيفو ألافيس موسم 20162017 ويخطف الأنظار بشدة.

هذا التألق اللافت دفع ريال مدريد لدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو البالغ 24 مليون يورو في صيف 2017، ليضمه إلى صفوفه ويشارك معه في 23 مباراة بموسمه الأول، ويصنع 3 أهداف.

في الموسم الماضي، لعب ثيو معارا لـ ريال سوسيداد، وخاض معه 28 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع هدفين.

صحيفة “أس” الإسبانية ذكرت أن اللاعب كان يفضّل الانتقال إلى الدوري الألماني بعد أن اتفق مبدئيا مع باير ليفركوزن، قبل أن يقنعه باولو مالديني بمشروع الروسونيري.

الشقيق الأكبر لـ ثيو، لوكاس هيرنانديز، انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف منهيا مسيرته مع أتليتكو مدريد.

ثيو لا يمتلك أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول، واكتفى بتمثيل منتخبات الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا