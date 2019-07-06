سفير مصر في طوكيو يستقبل وفد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

استقبل سفير مصر في طوكيو أيمن كامل، وفداً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بزيارة لليابان، لحضور برنامج تدريبي تنظمه وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" ضمن مشروع "تطوير الجودة الإحصائية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

تأتي هذه الزيارة في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية المصرية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من الموارد وبناء القدرات البشرية.

وأشار الوفد إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات ومحاضرات مع الجهات اليابانية المعنية بالإحصاء خاصة مكتب الإحصاء الياباني SBJ، التابع لوزارة الشئون الداخلية والاتصالات، والذي يعد الجهة المناظرة في اليابان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بهدف التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتجربة اليابانية في تنفيذ عمليات الإحصاء السكاني والاقتصادي، الأمر الذي سيكون له فائدة كبيرة في تعزيز قدرات الجهاز على مختلف الأصعدة، وضعا في الاعتبار أن هذه هي الزيارة الخامسة لوفود من الجهاز في إطار دورات تدريبية لمشروع بناء القدرات الذي تنفذه "الجايكا" بدءا من عام 2016.

وتناول اللقاء كذلك تأكيد ضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في المجال الإحصائي، وفي استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في عمليات الإحصاء سواء السكاني أو ذات الصلة بالمؤشرات والبيانات الاقتصادية المختلفة، مع الإشارة إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد طفرة غير مسبوقة في أغلب القطاعات، وأننا نتطلع للبناء على ما يتحقق لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

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