إصابات عدة في انفجار غاز في مركز تسوق في فلوريدا

تسبب انفجار غاز قوي بإصابات عدة السبت، في مركز تسوق في فلوريدا، كما أفاد جهاز الإطفاء.

وأظهرت صور نشرت على مواقع الكترونية أمريكية حطاما أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا.

كما أظهرت الصور ناديا رياضيا لحقت به أضرار جسيمة وتحطمت نوافذه.

وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشون إن الانفجار ناجم عن الغاز، مشيرا إلى سقوط "جرحى عديدين". وأشارت محطة "دبليو بي ال جي" المحلية إلى إصابة نحو 20 شخصا بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق. وتقع بلانتيشين على بعد حوالى 50 كلم شمال ميامي. ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.

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