تعميد آرتشي نجل الأمير هاري وزوجته ميجان في قلعة وندسور|صور

تم اليوم السبت تعميد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور نجل الأمير هاري وزوجته ميجان البالغ من العمر شهرين في احتفال خاص صغير في قلعة وندسور.

وقال قصر بكنجهام إن أسقف كانتربري جاستن ويلبي قام بهذه المراسم في الكنيسة الخاصة بالقلعة.

ووفقا للتقاليد الملكية فقد استخدمت مياه من نهر الأردن خلال التعميد وارتدى آرتشي الذي ولد في السادس من مايو نسخة مصنوعة يدويا طبق الأصل من رداء التعميد الملكي.

ونشر الأمير هاري وزوجته ميجان دوق ودوقة ساسكس على صفحتهما الرسمية على انستجرام صورتين رسميتين لمراسم التعميد في قلعة وندسور. وتضمنت صورة عائلية الأمير تشارلز والد الأمير هاري ودوريا راجلاند والدة ميجان، بالإضافة إلى الأمير وليام شقيق الأمير هاري الأكبر وزوجته كيت. وتضمنت الصورة أيضا سارة مكوركوديل وجين فيلوز شقيقتي الأميرة ديانا والدة الأميرين هاري ووليام. وظهر آرتشي بين ذراعي والديه في صورة ثانية بالأبيض والأسود.

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