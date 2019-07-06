ماركا: جريزمان غاضب من أتليتكو مدريد.. لن يتدرب معهم مجددا

أتليتكو مدريد أصدر بيانا رسميا أمس انتقد فيه تصرفات جريزمان وتفاوضه مع برشلونة في شهر فبراير الماضي وطلب منه أن ينضم لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد. ()

إلا أن جريزمان رفض أن ينضم لتدريبات فريقه بحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن جريزمان أبلغ إدارة ناديه أنه لن يتدرب مع الفريق ولن ينضم للمعسكر الإعدادي.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد في مايو الماضي.

وتم تخفيض الشرط الجزائي الموجود في عقد جريزمان من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو بداية من يوم 1 يوليو.

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أعلن أن إدارة ناديه بدأت تتفاوض مع أتليتكو مدريد للتعاقد مع جريزمان. ()

تصريحات بارتوميو تأتي بعد نفيه للمفاوضات منذ أسابيع.

وكانت صحيفة “ميرور” الإنجليزية قد أشارت إلى أن ليونيل ميسي يلعب دورا هاما في إقناع جريزمان في الانتقال لبرشلونة بعدما هاتفه ليقنعه باللعب للفريق الكتالوني.

جريزمان البالغ 28 عاما سجل الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

مهاجم الروخيبلانكوس سجل 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

وتوج جريزمان مع فرنسا بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا في الصيف الماضي.

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