إصابة 21 شخصا إثر انفجار بمركز تسوق في ولاية فلوريدا الأمريكية

وقع انفجار، أمس السبت، بأحد مراكز التسوق في ولاية فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال جول جوردون، رئيس هيئة الإطفاء بمدينة بلانتيشن الصغيرة بولاية فلوريدا، خلال مؤتمر صحفي إن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق .

وغردت إدارة الإطفاء في وقت سابق عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن هناك انفجار غاز في الموقع.

وأضاف جوردون في حديثه للصحفيين " نعتقد أننا عثرنا على كل شخص". وأوردت محطة "سي بي إس ميامي" التلفزيونية أن إدارة الإطفاء قالت إن الانفجار وقع في مطعم بيتزا شاغر. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بموقع الحادث، مركزًا للياقة البدنية متضرر بشدة وأنقاضًا منتشرة في جميع أنحاء ساحة انتظار سيارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا