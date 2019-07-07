شحنة مشبوهة تصل إلى طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

وصلت طائرة شحن أوكرانية إلى طرابلس قادمة من مطار العاصمة التركية أنقرة يشتبه في أنها تحمل شحنة أسلحة.

وتم رصد الطائرة عن طريق برنامج الطيران العالمي المعروف بـ”فلايت رادار”، وهي من نوع “Ilyushin IL-76TD”.

وكانت عدة رحلات مشابهة قد وصلت إلى غرب البلاد تحمل شحنات أسلحة وذخائر قادمة من تركيا بحرا وجوا.

يذكر أن وسائل إعلام عربية تناقلت معلومات عمّن وصفته بمصدر عسكري ليبي رفيع المستوى قوله إن تركيا سترسل المزيد من الأسلحة إلى ليبيا.

وبيّن المصدر أن هذه الأسلحة ستصل جوا وتتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة بعد أن استنزف الجيش الوطني قدرات قوات الرئاسي، بحسب المصدر.

وكانت أول مرة يكشف فيها إرسال تركيا أسلحة إلى ليبيا، في شهر يناير من العام الماضي، عندما ضبطت السلطات اليونانية باخرة محملة بـ500 طن من المتفجرات متجهة إلى ليبيا.

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