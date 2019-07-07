وقفة احتجاجية في مركز إيواء تاجوراء

ايوان ليبيا – وكالات :

نظم عدد من نزلاء مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء وقفة احتجاجية طالبوا فيها بألا يكونوا هدفًا في الحرب الدائرة على أطراف العاصمة طرابلس.

ورفع المهاجرون لافتات تعبر عن خوفهم من الحرب وتكالب بحمايتهم، حسب صور نشرتها الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسقط عشرات القتلى والجرحى بين مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، إثر قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، مما أثار غضبًا دوليًا ودعوات لتحقيق مستقل.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب المهاجرون بالبقاء إلى حين استيفاء كامل إجراءات نقلهم لدولة مستضيفة تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وحسب الجهاز، فقد رفض المهاجرون غير الشرعيين من نزلاء مركز إيواء تاجوراء نقلهم إلى مركز إيواء آخر حتى يحين موعد مغادرتهم الأراضي الليبية، وذلك لما وجدوه من حسن المعاملة الإنسانية.

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