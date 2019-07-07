فى أول رد إسرائيلي.. مستوى تخصيب إيران لليورانيوم طفيف لكنه خطوة لصنع قنبلة نووية

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد الزيادة التي أعلنتها إيران في تخصيب اليورانيوم بأنها زيادة طفيفة، لكنه اتهم طهران بكسر القيود المتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية وبالمضي قدما صوب إنتاج قنبلة.

وقال شتاينتز، وهوعضو حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية، لتليفزيون (واي نت) الإسرائيلي "إيران بدأت – ورغم أنها زيادة طفيفة في الوقت الحالي- فقد بدأت زيادة مستوى التخصيب وكسر القيود المفروضة عليها في هذا الصدد".

وأضاف "يعني ذلك… أنها تتجاهل الخطوط الحمر المتفق عليها، وأنها بدأت مسيرتها.. مسيرة ليست بالبسيطة تجاه إنتاج أسلحة نووية".

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