عقب مفاجأة جنوب أفريقيا وإقصائها لمصر.. استقالة جماعية للاتحاد المصري لكرة القدم

القاهرة-العنوان

أعلن هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني المصري وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف سعى له الجميع من أجل سمعة مصر.

وكان قد فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، وأخرج المنتخب المصري، صاحب الأرض والجمهور، من كأس الأمم الأفريقية مساء السبت.

وسجل المهاجم الجنوب أفريقي تيمبينكوسي لورش، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 85، مستغلا خطأ دفاعيا، ليسجل من هجمة مرتدة.

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