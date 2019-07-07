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عقب مفاجأة جنوب أفريقيا وإقصائها لمصر.. استقالة جماعية للاتحاد المصري لكرة القدم

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

القاهرة-العنوان

أعلن هاني أبوريدة  استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني المصري وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف سعى له الجميع من أجل سمعة مصر.

وكان قد فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، وأخرج المنتخب المصري، صاحب الأرض والجمهور، من كأس الأمم الأفريقية مساء السبت.

وسجل المهاجم الجنوب أفريقي تيمبينكوسي لورش، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 85، مستغلا خطأ دفاعيا، ليسجل من هجمة مرتدة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • استقالة اتحاد الكوسة والتحلص من احمر شرير ومجدى الغبى وغيرهم اهم للكرة المصرية من الفوز بالبطولة مع وجود هذا الكم من الفساد ومحاملة النادى الأحمر لدرجة ان رينا في مباراة الاهلى وحرس الحدود حكم خامس يلغى هدف صحيح لحرس الحدود وهو على بعد مترين من الكرة واحتسبها مخالفة لصااح لاعب الأحمر ايمن اشرف رغم انه اسقط لاعب في منطقة جزاؤه فكان حزاؤه انه كان سببا في هدف الخروج من افريقيا لمنتخب الساجدين مع ان المدير الفني الاجنبى لمنتخب مصر والمدرب العام المصرى هانى رمزى لم يسجدا لله ابدا فهم أربعة ريشة وغضب الناس من رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء اكبر من خروج المنتخب بما لذلك من اثر سلبى على مستوى المعيشة المتدنى أصلا مع انفاق 9 مليار حنيه على البطولة على راى المثل عريان الطيظ ويحب التأميز

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