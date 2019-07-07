سكاي: مورينيو يرفض عرضا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لتدريب جوانزو

وقال التقرير إن المدرب البرتغالي رفض عرضا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لتدريب النادي الصيني.

وكان العرض كالتالي: عقد سنوي بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات، وسيكون المدرب الأعلى تقاضيا للأجر في عالم كرة القدم.

ومنح النادي الصيني في عرضه لمورينيو، أحقية اختيار مدة التعاقد للمدرب البرتغالي.

ونشرت بعض الصور لمورينيو في شهر أبريل الماضي وهو مجتمع مع شو جياين الملياردير الصيني رئيس مجموعة إيفرجراند المالكة لنادي جوازنو، ووقتها قالت تقارير إنجليزية إن الطرفين يتناقشان حول إمكانية تولي البرتغالي مهمة تدريب الفريق.

وأبدى مورينيو في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار بالتدريب في أوروبا، وأن يتولى تدريب كبار القارة العجوز ويفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، بجانب تتويجه بلقب الدوري التاسع في مسيرته في بلد مختلف.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق مورينيو بتولي تدريب نيوكاسل يونايتد بعد قيام شيخ خالد بن زايد بشراء النادي من مالكه مايك آشلي.

ورحل البرتغالي عن تدريب مانشستر يونايتد خلال شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج ويتولى أولي جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق بعقد مؤقت حتى نهاية الموسم قبل أن يتحول إلى دائم.

وتوج مورينيو مع مانشستر يونايتد في موسمه الأول 2016-2017 بلقب الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

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