مدافع ليفربول الجديد: كنت متوترا للغاية في أول أيامي.. ولكن

وكان صاحب الـ17 عامًا، والذي انضم إلى الريدز من صفوف بي إي سي زفوله، الشهر الماضي، ضمن 16 لاعبًا الذين وصلوا ملعب ليفربول من أجل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وعن انطباعه عن هذا اليوم، قال فان دين بيرج في تصريحات لموقع ناديه: “لقد كان رائعًا، عندما دخلت، كنت متوترًا للغاية، لكنني تحدثت مع اللاعبين والجهاز وشعرت أنني في بيتي، وهذا شعور جيد”.

وأضاف “لقد عاملني الجميع بلطف، لقد رحبوا بي جميعًا وقدموا المساعدة حال وجود أي استفسار لدي، لذلك فإنني أشعر بأن هذا المكان لطيف حقًا”.

والتقى فان دين بيرج مع زملائه الجدد للمرة الأولى، وكذلك الطاقم الفني بقيادة يورجن كلوب، قبل الانخراط في التدريبات.

وتابع “جاءني كلوب عندما دخلت، أنا متحمس للغاية”.

تم نشر مقطع من لقاء فان دن بيرج مع كلوب على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي ، حيث تلقى رد فعل إيجابي من المشجعين.

وأردف مازحا “لقد رأيت ذلك على هاتفي! أنه فيروس بالتأكيد”.

واستطرد “رأيت كلوب فقط عبر شاشة التلفاز، عندما أكون في منزلي، لذلك يمكن للجميع أن يرى أنني كنت متوترًا، عندما رأيته في الحقيقة، لكنه رجل لطيف حقًا. أشعر بالراحة حقًا معه”.

وانضم دين بيرج إلى زملائه الجدد في خوض بعد التدريبات الشاقة، بالإضافة إلى اختبار القوة.

وعن ذلك أوضح: “لقد كانت صعبة، كان اليوم الأول من إعدادات ما قبل الموسم أسهل قليلاً في النادي الذي أتيت منه، ولكن هنا الأمر جيد إلا أنه صعب، ولكنه جيد جدًا”.

وأتم سيب “لدي شعور عظيم، كما قلت، أشعر بالفعل بأنني في بيتي هنا وهذا شيء كبير بالنسبة لي. أنا فقط أتطلع للتدرب بقوة على أمل الحصول على بعض الدقائق”.

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