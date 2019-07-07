نميرة نجم تكشف كواليس افتتاح القمة الإفريقية الاستثنائية | صور

صرحت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي اليوم الأحد، بأن عدد الدول الموقعة علي اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية بلغ ٥٤ دولة، وعدد الدول التي صدقت علي الاتفاقية ٢٧ دولة، وأشارت إلى أن الدولة الوحيدة التي لم توقع علي الاتفاقية حتي الآن هي آريتريا.

وشهدت نجم، مراسم توقيع محمد بهاري رئيس دولة نيجيريا، وباتريس تالون رئيس دولة بنين علي اتفافية منطقة التجارة الإفريقية.

كما شهدت مراسم تصديق تيودورو اوبيانج رئيس دولة غينيا الاستوائية، وعلي بونجو أونديمبا رئيس الجابون علي وثائق الاتفاقية في قاعة القمة الإفريقية الاستنائية الثانية عشرة، وذلك أثناء افتتاح القمة الإفريقية الاستثنائية في نيامي عاصمة النيجر اليوم.

وصعد رئيسا غينيا الاستوائية والجابون إلي منصة القمة ليلتقطا الصور التذكارية مع موسي فقيه محمد بمناسبة تصديقهما علي الاتفاقية .

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