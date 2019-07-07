مظاهرات فى هونج كونج لرفض مسودة قانون تسليم الجناة للصين | صور

نظم الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج مسيرة عبر أكثر المناطق السياحية ازدحاما بالمدينة اليوم الأحد، فيما يعد أحدث عمل احتجاجي ضمن المظاهرات المستمرة منذ أسابيع احتجاجا على مسودة قانون تتيح تسليم الجناة للصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتظاهرين ساروا في أنحاء منطقة تسيم شا تسوي، وتوجهوا إلى محطة السكة الحديد فائقة السرعة التي تصل المدينة بالصين.

وأفادت منشورات وزعها منظمو المسيرة بأنه تم اختيار السكة الحديد عن عمد للتواصل مع مسافري البر الرئيسي الذين يستخدمون القطارات.

ولم يعلن بعد عن عدد المشاركين في المسيرة، ولكن أحد المنظمين قال إن العدد تجاوز 2000 مواطن. وقد طالبت الشرطة المشاركين في المسيرة بالتعبير عن أرائهم" بصورة سلمية وعقلانية". وقالت وزارة النقل إنها سوف تغلق بعض الطرق مؤقتًا، كما سوف يتم تحويل مسار بعض وسائل النقل العام. وتأتي هذه المسيرة في أعقاب تنظيم عدد من المظاهرات ضد مشروع القانون المقترح، وقد علقت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مناقشة مسودة القانون في 15 يونيو الماضي، ولكن المتظاهرين استمروا في احتجاجاتهم للمطالبة بالسحب الكامل لمسودة القانون واستقالة لام ومطالب أخرى.

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