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اللواء 73 مشاة يعلن مقتل أكثر من 14 عنصر من صفوف مسلحي الوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق باسم اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد على أن وحدات الجيش تمكنت من صد هجوم لمسلحي الوفاق بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.

مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الإشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى حتى الآن في منطقة الأحياء البرية بمحاولة لمن وصفهم بـ”الميلشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق” التقدم ، مؤكداً أن وحدات اللواء 73 قامت بصد هذا الهجوم.

وأشار إلى أن أكثر من 14 شخص من صفوف العدو تم قتلهم أثناء الاشتباك معهم وصدهم في منطقة الأحياء البرية، لافتاً إلى إستمرار الاشتباكات حتى اللحظة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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