الشرطة تهاجم المتظاهرين بالهراوات في هونج كونج

اندلعت مواجهات جديدة في هونج كونج، اليوم الأحد، بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بالهراوات في محاولة لتفريقهم بعد انتهاء مسيرة حاشدة جديدة، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

واستخدم المحتجون المظلات للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هجوم الشرطة في منطقة مونغكوك، والذي بدأ بعد مواجهة حامية استمرت 20 دقيقة في شارع رئيسي.

ودعت الشرطة باستخدام مكبرات الصوت مجموعة من نحو 300 متظاهر معظمهم صغار السن وملثمين إلى مغادرة المكان.

ولم يتضح على الفور ما الذي تسبّب بمهاجمة الشرطة للمتظاهرين. وشاهد صحفي فرانس برس عناصر الشرطة يعتقلون العديد من المتظاهرين الأحد بعد مناوشات ويكبلون أيديهم بقيود بلاستيكية. وتصاعد الغضب من الشرطة في الأسابيع الأخيرة بعدما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. ومنذ الشهر الماضي، تهز مسيرات حاشدة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين في هونج كونج للصين القارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا