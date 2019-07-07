كونتي: الفارق بين إنتر ويوفنتوس كبير للغاية.. واتفق مع الإدارة بشأن إيكاردي وناينجولان

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قد أوضح أن الثنائي ليس له مستقبل مع الفريق. ()

وقال كونتي: “تدريب إنتر كان قرارا سهلا لأن الفريق لديه رؤية، كما أننا لدينا نفس الرغبة والطموح لبناء شيئا هاما”.

وأضاف “الفريق لديه تقاليد عظيمة ولديه تاريخ كبير”.

وتابع “الأمر ليس سرا إن هناك فوارق ضخمة بين إنتر ويوفنتوس الآن. كما أن نابولي بدأ يظهر ويقدم نفسه بشكل مستمر، لذا علينا أن نقلل الفارق ونستهدف أن نقدم أفضل ما لدينا”.

وعن قرار الفريق بالاستغناء عن إيكاردي وناينجولان “مع كل الاحترام لهما، إدارة النادي كان لديها الوقت الكافي لتقدر الموقف وتتخذ القرار. كا ما فعلته كان برؤية للنادي، وعلى المدرب والإدارة أن يتحدوا سويا”.

وعلق كونتي على تصريح ماروتا الذي وصفه بـ “أهم صفقة لنا في الموسم”، وقال: “أشكره على هذه الكلمات”.

واستطرد “تشكيلة الفريق لديها المقومات لتحقيق شيء خاص، سأقوم بدعمهم كما كنت أفعل في تجاربي السابقة، والآن أنا أشعر بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص الذي قاموا باختياري وللجماهير وللفريق. أنا على استعداد أن أتحمل المسؤولية أنا ولاعبي فريقي، وعلينا أن نحقق 15 أو 25 نقطة زيادة عن الموسم الماضي”.

وأكمل “علينا ألا نتحدث كثيرا ونعمل بكل جد. إذا كنا نريد أن نلعب الموسم ونكون أبطال فعلينا أن نتحلى بتلك العقلية. من واجبنا أن نترك الميدان في كل أسبوع وقصمان الفريق مبللة بالعرق”.

وعن العودة لمواجهة يوفنتوس في الموسم المقبل، قال: “ستكون لحظة هامة حيث سنواجه الفريق الذي فاز بالدوري لـ8 مرات متتالية، ستكون لحظة عاطفية حين أعود لملعب يوفنتوس ، لكن سيكون هناك 36 مباراة أخرى بالإضافة لمباراتي يوفنتوس، لذا علينا أن نتحلى بالطموح ونكون في قمة تركيزنا خلال الـ90 دقيقة”.

وأتم “يوفنتوس فاز بالدوري في السنوات الـ8 الماضية، أنهم يلعبون في الدوري الخاص بهم وهذه ليست بالأخبار الجديدة، لذا علينا أن نحاول صنع شيء ولا ننسى أن في أخر عامين نجح إنتر فقط فق التعامل لدوري أبطال أوروبا بعد أخر مباراة في الموسم. لا أحد هنا يمتلك عصا سحرية لإصلاح كل شيء”.

وسيتولى كونتي تدريب إنتر خلفا لـ لوتشيانو سباليتي وبعقد يمتد حتى 2022.

وسبق لكونتي تدريب يوفنتوس وقيادته للفوز بالدوري الإيطالي 3 مرات.

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