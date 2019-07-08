الوفاق : الجيش يعطي تأشيرات مزورة لادخال سوريين إلى البلاد

ايوان ليبيا – وكالات :

اتهمت حكومة الوفاق، ، أمس الأحد، الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالسماح بدخول سوريين إلى البلاد بتأشيرات مزورة، معربة عن تخوفها من انتقال عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا جراء ذلك.

وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن “الوزارة رصدت ومنذ فترة زمنية قيام المدعو محمد المدني الفاخري، ووظيفته مسؤول هيئة الاستثمار في قوات حفتر، بمنح تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لحصول بعض الأشخاص من حملة جواز السفر السوري بدخول الأراضي الليبية عبر منفذ بنينا ببنغازي وغيرها”.

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