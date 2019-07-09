منظمة الصحة: حصيلة حرب العاصمة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، آخر إحصائية بعدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس.

وقالت البعثة: «مع دخول أزمة طرابلس شهرها الرابع، بلغ عدد القتلى 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين و5558 جريحًا، من بينهم 289 مدنيًا»، وفق بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكشفت البعثة إجراء فرقها الطبية، التي أرسلت إلى مناطق الصراع، أكثر من 1700 عملية جراحية خلال ثلاثة أشهر. يذكر أن الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق، وقوات القيادة العامة، في محيط طرابلس، اندلعت منذ الرابع من أبريل الماضي.

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