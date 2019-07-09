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موقع تركي : أنقرة تهرب أسلحة إلى ليبيا بطائرات أوكرانية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

نشر موقع “شؤون تركية”، فيديو كشف مسار عدد من الطائرات التابعة لشركة أوكرانية، التي كانت تقلع من مطار كييف متجهة لمطار إيسنبوغا بأنقرة في تركيا، محملة بأسلحة ومتطرفين من سوريا، وعناصر هاربة من بقايا تنظيم داعش الإرهابي، إلى ليبيا.

وقال الموقع في تغريدة على تويتر: “رحلات يومية على مدار الأسبوع الماضي لطائرات تابعة لشركة الطيران الأوكرانية Sky viaTrans، طائرات شحن إليوشن، مسار رحلاتها من كييف ثم إلى مطار إيسنبوغا في أنقرة تحمل متطرفين وأسلحة وتهبط في طرابلس”.

وأوضح الموقع أن الشركة سيرت رحلات إلى مصراتة من أنقرة أيضاً، كان آخرها يوم 31 مايو(أيار) الماضي، إضافةً إلى تسيير 5 رحلات على الأقل إلى مصراتة، دون أن تحدد الطائرة وجهتها النهائية، كما تقتضي الترتيبات المعمول فيها العالم، لإخفاء طبيعة الرحلات وحمولة الطائرة.

 وذكر الموقع أن هذه الطائرات تتعمد التخفي بإغلاق أجهزة التتبع في الرحلة إلى ليبيا، ولا تعيد تشغيلها إلا بعد دخول الأجواء التركية جنوباً قادمةً من مصراتة، وأشار إلى أن كل الطائرات كانت تتبع ذات الخط المشار إليه، ثم تنعطف بزاوية 90 درجة جنوباً نحو وجهتها الأخيرة. 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

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    العثور على طائرة مدنية مشتبه في كل ركابها ـ بواسطة قمر اصطناعي .
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