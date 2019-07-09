مرحبا بجيش الكرامة .. مرحبا بالمناضل خليفة حفتر … بقلم / محمد علي المبروك

لايمكن لوضع موضوع فاجع مفجوع ان يستمر .. ان يتحول شعبا كاملا الى متسول حقيقي على فضلات من الدنانير امام المصارف وان يتحول الى جائع وحافي وعاري ومريض ولايملك حتى جزء من امواله المنهوبة المخصصة لاقتناء غذاء او حذاء او كساء او دواء..ان يستمر الشعب الليبي تحت سيادة الخوف والروع وتحت سطوة عصابات مسلحة دينية واجرامية وسياسية وقبلية ..ان يستمر نهب واختلاس وسرقة اموال الشعب الليبي بإفراط ودون أشراط علنا بصورة واضحة فاضحة دون ردع او صدع .. لايمكن لوضع موضوع فاجع مفجوع ان يستمر وليبيا غنيمة وفريسة لمجلس النواب واعضاء مجلس الدولة والحكومات وغنيمتهم وفريستهم اموالا طائلة ومزايا دون إنجاز او عمل الا الخمول والكسل .. ان تستمر ليبيا فوضى اجتماعية واقتصادية وسياسية .. ان تستمر ليبيا ولامستقبل منجز للشعب الليبي وأجياله اللاحقة والحاضر ينهش ويبلع كل إمكانيات ليبيا عند فئات خسيسة من ساسته وقادته وغير ذلك من سلسلة لاتنتهي لتفاصيل وضع موضوع فاجع مفجوع ،لذلك لابد من الصدمة .. لابد من الردع .. لابد من اقتحام هذا الوضع وجعله سقطا بعد ان كان رافع مرفوع وجعله نبعا منبوع بعد ان كان قاطع مقطوع على ابناء الشعب الليبي الذين اسقوهم ذلا وجعلوا حياتهم مستنقع يتخبطون فيه ناقع ومنقوع .

ثمان سنوات ويزيد على عتبة عقدا من الزمن وليبيا وشعبها تحت حكم ساسة وقادة وتنظيمات وتيارات دينية هم الأشر شرا ممن تولى ليبيا، صنعوا فيها الحروب والفقر والأوبئة والجريمة بأنواعها والتفكك الاجتماعي والسياسي والجغرافي وغيرها وفسقوا فيها فسقا مافسقه احدا من قبلهم حتى اصبحت الحياة في ليبيا غير صالحة للحياة مما يستدعي منقذا لليبيا ومنقذا لشعبها وهو ما لاح فعلا في جيش الكرامة اي الجيش الوطني الليبي ولاداعي لحيرة الحيارى والحق في جيش الكرامة والباطل في ضده ولديه حجة وطنية وانسانية وهدفا معلنا ملزم به هو إنقاذ ليبيا وشعبها ، فماهي اهداف جيش السراج الذي يتكون من عصابات مسلحة ؟ لن تجدوا له هدفا الا الدفاع والإبقاء على الوضع الموضوع الفاجع المفجوع ولن تجدوا عند حكام طرابلس الا التخريص الرخيص وتخريص المطبلون الثرثارون عبر القنوات الفضائية استخفافا بعقول الليبيين ومن تخرصاتهم عند تقدم الجيش لإنقاذ ليبيا .. (الدولة المدنية) .. (الدولة المدنية) ، فأي تأسيس سعى اليه المجلس الرئاسي لتأسيس الدولة المدنية ؟ لا تأسيس واي دولة مدنية تقوم على عصابات مسلحة بذات هيكليتها العصابية واي دولة مدنية خصصت ثرواتها لساسة خاملين واستحكم فيها الفساد وأفقر شعبها وحرم من ابسط حقوقه ويرفعون شعار ( لا لعسكرة الدولة) ونسوا عصبنة الدولة التى هم فيها الآن ومن كلامهم الرخيص ، ( العدوان على طرابلس) فأي عدوان وطرابلس من اصلها معتدى عليها محتلة من عصابات مسلحة دينية وسياسية واجرامية ، قمم من الاسفاف والاستخفاف والتخريص الرخيص اعلاميا وبيانيا يتقيأهم في الأسماع المجلس الرئاسي ومطبلوه الثرثارون السفسافون .

ايها الليبيون لا مراهنة على خروجكم لإنقاذ انفسكم وقد عبثوا بقوتكم وقوت عيالكم وانتم صمتا ولاتوجد اي قوة وطنية في ليبيا لها ارادة وطنية وتسعى لصالح ليبيا وشعبها الا جيش الكرامة وقد لايكون جيشا مثاليا ولكن هذا ماهو موجود على الارض الليبية ويتطلب المساندة والتأييد والالتفاف حوله وليبيا قادمة على ماهو أسوأ ، هناك سعي حقيقي وارادة لتقسيم ليبيا الى عدة كيانات من ساستكم .. ثرواتكم تهرب يوميا الى دول العالم .. ساسة وقادة وظيفتهم الفساد والإفساد ونهب اموالكم .. افقروكم ويسعون الى إفقاركم اكثر .. نزيف واهدار يومي لامكانياتكم وثرواتكم حتى أجيالكم لن يجدوا شيئا..تنظيمات دينية متطرفة تتمتع وتكبر وتمتد باموالكم وغير ذلك الكثير والمثير ومن الوجوب الوطني المساندة والتأييد لجيش الكرامة لانتشال ليبيا من مستنقعها والى عند هنا كفى فقد ضاعت ليبيا وضاع شعبها فمرحبا بجيش الكرامة .. مرحبا بالمناضل خليفة حفتر إنقاذا للوطن وإنقاذا للشعب الليبي .

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