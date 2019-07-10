الوفاق: توقف 12 ألف طالب عن الدراسة بسبب الحرب

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، إن الحرب التي تدور جنوب العاصمة منذ شهر أبريل الماضي تسببت في تعطل الدراسة في الكثير من المناطق غرب ليبيا.

وأضاف جمعة في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة طرابلس أن عددًا من المدارس والكليات تضرر نتيجة العدوان على العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى توقف أكثر من 12 ألف طالب وطالبة عن الدراسة منذ الرابع من أبريل الماضي.

وأوضح أن المناطق التي تعطلت فيها الدراسة ضمت «غريان- العزيزية- قصر بن غشير- تاجوراء- أبو سليم- عين زارة- سوق الخميس- السبيعة- سيدي السائح».

وتابع أن «مخازن الوزارة من الكتب المدرسية احترقت بالكامل وفقدنا 39 مليون نسخة من الكتب المدرسية»، لافتًا إلى أن مناطق ومدن العزيزية وغريان والسواني وعين زارة وأبو سليم وتاجوراء تشهد اليوم امتحانات بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن «وزارة التعليم ستراعي ظروف الطلبة النازحين الذين تعرضوا للتهجير بسبب الغزو الذي تعرضت له العاصمة طرابلس».

وقال إنه جارٍ حصر حجم الخسائر في بعض المناطق التي تم تحريرها بشكل دقيق وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وحول الأوضاع في مدينة غريان التي استعادتها حكومة الوفاق، قال إن «كلية العلوم بجامعة غريان تعرضت للتدمير نتيجة القصف الذي تعرضت له المدينة بعد تحريرها، والفصل الدراسي الثاني في جامعة غريان بشكل عام تعطل ولن يستطيع طلاب الكليات من الالتحاق بسبب ما تعرضت له المدينة، وجارٍ التنسيق لبداية فصل الخريف مبكرًا».

وتدور معارك جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، حيث تسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

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