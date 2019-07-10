قصف معهد تدريب الشرطة بغريان

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عميد بلدية غريان يوسف بديري، لـ«بوابة الوسط»، إن معهد تدريب الشرطة بالمدينة تعرض لقصف بالطائرات من قبل القوات التابعة للقيادة العامة مساء الثلاثاء.

وأضاف بديري، إن القصف أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح ليست خطيرة لكنه لم يحدد عددهم، وحرق سيارات للمواطنين.

وفي 26 يونيو الماضي، أعلن الناطق باسم قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو، أن قواته سيطرت على مدينة غريان بالكامل في عملية خاطفة انسحبت على إثرها القوات التابعة للقيادة العامة.

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