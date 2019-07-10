مستشار فرنسي يؤكد أن صواريخ جافلين المصادرة في غريان فرنسية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مستشار لوزير القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ «جافلين» الأميركية التي عثر عليها في مدينة غريان غرب ليبيا «تخص القوات الفرنسية»، موضحا أن «الغرض منها حماية القوات الفرنسية المنتشرة في ليبيا للاستخبارات وعمليات مكافحة الإرهاب».

وقال المستشار الفرنسي الذي تحدث إلى «نيويورك تايمز» الذي لم يُصرح له بموجب سياسة حكومته بالكشف عن هويته لمناقشة القضية، إن تلك الصواريخ «كانت كانت من بين الأسلحة التي تم شراؤها من الولايات المتحدة في عام 2010».

ونفى المستشار الفرنسي أن تكون فرنسا قد انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة وأن تكون هذه الأسلحة نقلت إلى قوات محلية في ليبيا، مؤكدا أنه «من غير الممكن بيع الصواريخ أو نقلها بطريقة أخرى إلى أي شخص في ليبيا».

ولفت المصدر إلى أن الصواريخ المضبوطة في غريان «تضررت ولم تعد صالحة للاستخدام»، مؤكدا كذلك أن تلك «الصواريخ كان يتم تخزينها بشكل موقت في مستودع ينتظر التدمير ولم يتم نقلها إلى القوات المحلية».

ويبدو أن الرواية الفرنسية لم تكن مقنعة لـ«نيويورك تايمز» التي اعتبر أن المصدر الفرنسي «ترك العديد من الأسئلة دون إجابة حول كيفية انتهاء الأسلحة في مجمع للمتمردين بالقرب من الخطوط الأمامية للمعركة التي قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنها أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص منذ أبريل، من بينهم 106 من المدنيين».

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