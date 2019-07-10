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الولايات المتحدة تحذر تركيا من شراء منظومة s-400

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

الولايات المتحدة تحذر تركيا مجددًا الثلاثاء من «عواقب سلبية» إذا لم تتخل عن شراء منظومة «أس-400» الصاروخية الروسية، التي تعتبر الإدارة الأميركية أنّها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأميركية الجديدة من طراز«إف-35».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، للصحفيين إنّ «تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة أس 400. هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج إف-35»، مشيرة إلى أن «الدبلوماسية الأميركية واضحة للغاية في هذا الصدد».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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