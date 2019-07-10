الناظوري يبحث أوضاع أسرى الحرب

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس أركان القيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، مع وفد البعثة الأممية إلى ليبيا، بحضور ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة أوضاع السجون وأسرى الحرب، وحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان، تعزيز دور البعثة، وآليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وفق بيان على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الأركان، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال الناظوري، إن «حقوق الإنسان مبدأ مصان، والعمل على تعزيز هذه الحقوق وضمانها من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية»، مشيرًا إلى «اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقية العادي والعسكري».

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