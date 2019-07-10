الدفاع الفرنسية تفضح كذب مليشيات الوفاق بشأن “صواريخ جافلين”

باريس 10 يوليو 2019 (وال) – كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن صواريخ “جافلين”، التي عثر عليها في ليبيا، تعود لفرنسا، وهو ما يؤكد “فشل المحاولة”، التي قادتها ميليشيات الوفاق، لاتهام القوات المسلحة العربية الليبية بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي.

ونقلت رويترز عن الوزارة الفرنسية قولها “صواريخ جافلين التي عثر عليها في ليبيا كانت معطوبة وغير صالحة للاستعمال”.

وأضافت “هذه الصواريخ لم يكن من المفترض بيعها أو نقلها إلى أي طرف في ليبيا”، مبرزة أنه كان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، منوهة إلى أن الأسلحة كانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدًا لتدميرها “.

وكانت مليشيات طرابلس حاولت اتهام القوات المسلحة العربية الليبية بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي، وذلك بعد العثور على صواريخ “جافلين” الأميركية بمخزن تابع للقوات المسلحة في مدينة غريان .

لكن الرد الفرنسي على هذه “محاولة الاتهام الفاشلة” لم يتأخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن الصواريخ تعود لفرنسا. (وال – باريس) ع ع

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